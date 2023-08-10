Мир 10 августа 2023, 06:07 Минобороны Великобритании задумалось об отправке аутистов в армию из-за нехватки кадров FT: в армию Британии отправят людей с психологическими отклонениями из-за нехватки кадров Freepik

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Из-за дефицита кадров в армию Великобритании могут набрать людей с психическими отклонениями. Об этом сообщило издание The Financial Times.

Будущими британскими солдатами могут стать люди с нарушениями двигательной функции, расстройством аутистического спектра, дислексией, а также страдающие синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

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По словам одного из представителей британского оборонного ведомства Эндрю Меррисона, бойцы с такими заболеваниями могут отличаться полезными особенностями, «которых нет у других людей». Также Минобороны страны задумывается о повышении возраста выхода на пенсию для военнослужащих.

Ранее глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес сообщил о намерении закончить карьеру и покинуть должность министра уже осенью этого года. О своем решении Уоллес собирался рассказать еще летом, однако планы пришлось отменить из-за утечки информации.