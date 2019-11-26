Минобороны узнало о готовящихся «Белыми касками» и боевиками провокациях в Идлибе

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*и организация «Белые каски» собираются устроить провокации с инсценировкой авиаударов и применением химоружия. Они планируют это осуществить в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что жители населенного пункта Сармада, который находится в 30 километрах северо-восточнее от Идлиба, видели в начале в ноября прибытие вооруженных боевиков, неизвестных людей и колонну из трех грузовиков. В них находились разные емкости и химикаты.

Кроме того, в одном из авто были замечены профессиональное видеооборудование и части авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой.

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Минобороны подчеркнуло, что информацию о готовящихся боевиками и членами «Белых касок» провокациях подтвердили несколько источников.

По данным ведомства, местные жители будут участвовать в съемках, которые покажут последствия авиационных ударов и применения отравляющих химикатов.

«Фейковые ролики об уничтоженных в ходе авианалетов и артиллерийских обстрелов гражданских объектов и якобы примененном химоружии в провинции Идлиб, планируется разместить в социальных сетях и представить, как доказательства преступлений правительства Сирии и действий ВКС России против мирных граждан», — рассказали РИА «Новости» в Министерстве обороны РФ.

*«Хайат Тахрир аш-Шам»(бывшая «Джебхат ан-Нусра») — террористическая организация, запрещенная на территории России.