Минобороны Узбекистана опровергло размещение военных баз США

Размещение иностранных военных баз на территории Узбекистана запрещено оборонной доктриной и Конституцией страны. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил представитель Министерства обороны центральноазиатской республики.

Так представитель ведомства ответил на статью в газете The Wall Street Journal о том, что Пентагон направит выведенных из Афганистана военных в Узбекистан и Таджикистан.

«В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы: недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», — заявил представитель Министерства обороны Узбекистана.

Он отметил, что эти же нормы прописаны в Конституции страны и в правилах внешней политики, которым следует официальный Ташкент. Он отметил, что военные Узбекистана не принимают участия в миротворческих или военных операциях, которые проводятся за рубежом.

Американские военные с 2001 по 2005 год использовали военный аэродром Ханабад на востоке Узбекистана. Но по требованию властей республики вывели весь контингент на авиабазу в киргизском Манасе.

Вывод американских войск из Афганистана начался 1 мая. Полностью операцию планируется завершить 11 сентября. Военные находились на территории страны 18 лет. Последние годы они занимались обучением и подготовкой местных сил безопасности. По последним данным, в Афганистане насчитывается около 10 тысяч военных НАТО, из которых 2,5 тысячи — это американцы.