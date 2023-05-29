Мир 29 мая 2023, 00:57 Минобороны Украины завершило отбор пилотов для обучения полетам на F-16 Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ уже отобрали летчиков для обучения на F-16 U.S. Department of Defense

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Воздушные силы ВСУ уже провели отбор пилотов для отправки их учиться управлению американскими истребителями F-16, которые западные союзники передадут киевскому режиму. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в эфире телеканала «Рада».

По его словам, обучение пилотов начнется после того, как подготовят все необходимые технологические условия.

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«Командование Воздушных сил уже отобрало соответствующее количество пилотов, а также, кроме их, еще и инженеров, техников, механиков, ведь эксплуатация современного боевого самолета, требует не только навыков пилотирования, но и системы обслуживания», — сказал он.

При этом Резников не сообщил, в какой срок украинская армия получит F-16 и в каком количестве.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что вопрос о передаче ВСУ западных истребителей F-16 пока не решили. По его словам, поставка военных самолетов зависит от развития боевых действий.

Украинские военные ударят по Крыму после получения от западных союзников истребителей F-16. Таким прогнозом поделился военный эксперт Бринн Таннехилл.