18 мая 2023, 22:20
Минобороны Украины заявило об усилении российских войск в Артемовске
Замминистра обороны Украины Маляр: Россия значительно усилила группировку в Артемовске
Российская армия значительно усилила группировку в Артемовске, заявила в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Чиновница сообщила, что ВС РФ стянули в город большую часть резервов.
«Противник стянул в Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.) большую часть своих резервов и значительно усилил группировку», — написала Маляр.
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Замминистра утверждает, что украинские военные контролируют юго-западную часть города. Чиновница также сообщила, что в пригороде на юге Артемовска идут ожесточенные бои.
Немецкая газета Bild между тем написала, что российская армия контролирует 99% Артемовска. Вооруженным силам России осталось всего несколько дней или даже часов до полного захвата города. Под контролем Украины лишь одна сторона улицы в западной части города, сообщило издание.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин днем ранее сообщил, что ситуация на флангах выровнялась, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступать в западных кварталах города.
ВСУ
Украина
Артемовск
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