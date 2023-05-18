Мир 18 мая 2023, 22:20 Минобороны Украины заявило об усилении российских войск в Артемовске Замминистра обороны Украины Маляр: Россия значительно усилила группировку в Артемовске РИА «Новости»

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Российская армия значительно усилила группировку в Артемовске, заявила в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Чиновница сообщила, что ВС РФ стянули в город большую часть резервов.

«Противник стянул в Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.) большую часть своих резервов и значительно усилил группировку», — написала Маляр.

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Замминистра утверждает, что украинские военные контролируют юго-западную часть города. Чиновница также сообщила, что в пригороде на юге Артемовска идут ожесточенные бои.

Немецкая газета Bild между тем написала, что российская армия контролирует 99% Артемовска. Вооруженным силам России осталось всего несколько дней или даже часов до полного захвата города. Под контролем Украины лишь одна сторона улицы в западной части города, сообщило издание.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин днем ранее сообщил, что ситуация на флангах выровнялась, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступать в западных кварталах города.