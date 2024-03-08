Мир 08 марта 2024, 17:58 Минобороны Украины заявило о растущем количестве женщин в ВСУ МО Украины: число служащих в ВСУ женщин достигло 45,5 тысячи Официальный сайт президента Украины

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Число женщин, желающих вступить в ряды ВСУ, выросло. Их количество в январе 2024 года по сравнению с октябрем увеличилось на 2108 человек. Об этом сообщили на медийной площадке Military Media Center, координируемой Министерством обороны Украины.

Отмечается, что в ВСУ сейчас несут службу свыше 45,5 тысячи женщин-военных. Из них статус участника боевых действий имеют более 13 тысяч.

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«Численность женщин в Вооруженных силах Украины продолжает увеличиваться», — указали в сообщении.

Об увеличении количества женщин в ВСУ на передовых позициях в феврале также рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» анонсировал создание на Украине женского батальона «Белоснежек». По его информации, в Черниговской области планируют объявить о наборе девушек-добровольцев для участия в боевых действиях.