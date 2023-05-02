Мир 02 мая 2023, 02:28 Минобороны Украины заявило, что подготовка к контрнаступлению вышла на финишную прямую Глава МО Украины Резников: подготовка к контрнаступлению ВСУ перешла в финальную стадию Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что страна почти готова к контрнаступлению. Подготовка вышла на финишную прямую, процитировал министра сайт «24 канала».

«Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: „Да, все готово“. А дальше по решению и пониманию ситуации на поле боя Генштабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда», — сказал он.

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Резников назвал три ключевых пункта контрнаступления ВСУ. Это подготовленные военные, вооружение и другие необходимые вещи — топливо, одежда, снаряды и так далее.

В субботу, 29 апреля, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ больше не будут ждать поставок западных истребителей и начнут контратаку без зарубежной авиации.

По мнению бывшего разведчика США Скотта Риттера, глава Украины серьезно рискует своей жизнью из-за своего стремления удержать власть и продолжать конфликт с Россией. Чем дольше Зеленский у власти, тем ближе его кончина, сказал военный.