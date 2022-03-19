Минобороны Украины: ВСУ потеряли выход к Азовскому морю

Минобороны Украины признало, что вооруженные силы страны потеряли выход к Азовскому морю. Об этом военное ведомство сообщило в оперативной сводке.

«Частично оккупанты достигли успеха в Донецком оперативном районе — временно лишили Украину выхода к Азовскому морю», — заявило Минобороны Украины в Facebook.

Спецоперация продолжается на Украине с 24 февраля. Как пояснил президент России Владимир Путин, целью спецоперации является избавление народов Донбасса от геноцида со стороны Украины. Минобороны неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

По словам начальника Национального центра управления обороной России генерала-полковника Михаила Мизинцева, с начала проведения спецоперации из ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуировали 297 858 человек. Только за прошедшие сутки из опасных районов вывезли 14 397 человек, в том числе 2781 ребенка. Эвакуация проходила без участия официального Киева, уточнил Мизинцев. Россия и Украина продолжают вести переговоры.