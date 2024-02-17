Мир 17 февраля 2024, 20:50 Минобороны Украины вслед за Зеленским оправдалось за отступление из Авдеевки Глава Минобороны Украины Умеров: ВСУ отступили из Авдеевки из-за нехватки оружия РИА «Новости»

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Отступление ВСУ из Авдеевки обусловлено нехваткой некоторых видов вооружений. Такое объяснение дал министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в социальной сети.

«Нужно больше систем ПВО, <…>, нужно больше дальнобойных систем, нужны артиллерийские снаряды, нужны фортификационные системы», — заявил глава украинского Минобороны.

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О выводе украинских войск из Авдеевки прошлой ночью заявил главком ВСУ Александр Сырский. Генерал объяснил это необходимостью сберечь личный состав и занять более выгодные позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции повторил версию главкома. При этом он обвинил союзников в удерживании Украины в «искусственном дефиците вооружений».

Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что отступление ВСУ больше похоже на хаотичное бегство. Украинские боевики бросают раненых и спасают свои жизни.