Минобороны Украины: важно привлекать специалистов из США для реформирования армии

Госдеп одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin Подробнее

Глава Минобороны Незалежной заявил об этом на встрече с делегацией Конгресса США.

«Министр подчеркнул важность привлечения советников из США к процессу реформирования военного ведомства и Вооруженных сил Украины», — заявила пресс-служба Минобороны Украины.

Кроме того, Загороднюк отметил, что помощь США значительно влияет на положение дел на Украине. Для Киева «очень ценны» программы сотрудничества с Соединенными Штатами, а также помощь Вашингтона.