Минобороны Украины: важно привлекать специалистов из США для реформирования армии
Глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк подчеркнул важность взаимодействия с США в вопросах реформирования армии, сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Глава Минобороны Незалежной заявил об этом на встрече с делегацией Конгресса США.
«Министр подчеркнул важность привлечения советников из США к процессу реформирования военного ведомства и Вооруженных сил Украины», — заявила пресс-служба Минобороны Украины.
Кроме того, Загороднюк отметил, что помощь США значительно влияет на положение дел на Украине. Для Киева «очень ценны» программы сотрудничества с Соединенными Штатами, а также помощь Вашингтона.