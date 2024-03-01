Мир 01 марта 2024, 13:46 Минобороны Украины утвердило план сотрудничества с НАТО на 2024 год Министр обороны Украины подписал план сотрудничества с НАТО на 2024 год РИА «Новости»

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Более 50 мероприятий проведет Минобороны Украины совместно с НАТО в 2024 году. На это указали в программе сотрудничества, подготовленной по итогам саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Как сообщила пресс-служба министерства, документ подписал глава ведомства Рустем Умеров.

Он пояснил, что главная цель плана — перевести силы обороны под стандарты НАТО.

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В список главных задач для выполнения до конца года авторы внесли требование об изменениях законов Украины, которые касаются планирования в сфере обороны и безопасности, завершение трансформации системы командования войск, введение новой модели в системе управления и закупок вооружений, а также создание совместного аналитического и учебного Центра Украина — НАТО.

Замминистра обороны Украины Станислав Гайдер заявил, что документ пересматривают ежегодно и корректируют, учитывая уже выполненные требования и динамику с ситуацией безопасности.

План Минобороны Украины подготовило совместно с офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной и международным секретариатом НАТО.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на этой неделе объявил, что ожидает приглашения страны в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет в июле этого года. Он добавил, что если этого не произойдет, то это приведет к усилению эскалации.