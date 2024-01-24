24 января 2024, 01:48
Минобороны Украины сообщило о получении в 2024 году оружия, какого «еще не было»
Минобороны Украины: в 2024 году Киев получит оружие, которого раньше не было
Украина в 2024 году получит оружие, которого еще не было, а также крупные пакеты военной помощи. Об этом телеканалу «Общественное» заявил спикер Минобороны Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы в формате «Рамштайн».
«Продуктивная встреча. <…> В этом году получим оружие, которого еще нет, и которое поможет поражать… логистические узлы», — заявил Павлюк.
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Спикер отметил, что поддержка ВСУ продолжается. На встрече участники обсуждали вопросы увеличения производства боеприпасов и оружия для Украины. Павлюк заявил, что в 2024 году будут «большие пакеты» военной помощи от нескольких стран.
В Белом доме заявили, что отказ западных стран от помощи Украине будет иметь для страны «катастрофические последствия». Такое вполне возможно, если конгресс США откажется согласовать выделение Украине финансирования.
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