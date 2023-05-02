Мир 02 мая 2023, 23:43 Минобороны Украины рассказало, что будет с ранеными бойцами ВСУ Замминистра обороны Украины Маляр: раненые бойцы ВСУ будут выполнять небоевую работу Сайт президента Украины

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Раненые солдаты Вооруженных сил Украины будут работать на небоевых должностях. Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

«Раненых, которые не могут выполнять боевые задания и выведены в распоряжение командиров, будут назначать на другие должности», — сказала она.

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По ее словам, в украинской армии вакансий «в десятки раз больше, чем раненых, которые ждут назначения». Маляр добавила, что в ближайшее время будет готово соответствующее распоряжение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также правки к законодательству и указам украинского Минобороны.

Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу во вторник, 2 мая, сообщал, что армия киевского режима лишилась порядка 15 тысяч бойцов за последний месяц в зоне проведения специальной военной операции. Он отметил, что Украина получает беспрецедентную помощь от союзников с Запада. Однако это не помогает ВСУ минимизировать потери. Экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинская армия лишилась примерно 80% от первоначального состава в 260 тысяч человек.