Мир 04 января 2023, 20:09 Минобороны Украины призналось в невозможности просчитать наступление российских войск Замминистра обороны Украины Маляр: план наступления российских войск узнать невозможно РИА «Новости»

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Армия Украины готова к любым действиям российских войск, но предсказать, с какой стороны начнется новое наступление, невозможно. Как сообщило украинское издание «Страна», с таким заявлением выступила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она пояснила, что в распоряжении российской армии есть несколько готовых сценариев. Решение, по какому из них они начнут действовать, примут в последний момент. Маляр подчеркнула, что все зависит от ситуации с ресурсами и динамики на фронте.

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Отвечая на вопрос о возможности наступления со стороны Белоруссии, заместитель министра обороны Украины отметила, что о движении личного состава и военной техники в соседней республике известно с февраля.

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Военное ведомство Украины считает, что речь идет не об учениях, а о переходе в состояние готовности.

«Россия может использовать все что угодно. Поэтому все должны быть готовы к любому развитию событий, но понимать, что мы обладаем ограниченной информацией», — заявила Маляр.

Как уточнило ИА Nation News, заместитель министра обороны Украины отметила, что пока в ведомстве рассматривают только самые вероятные сценарии, по которым могут развиваться события. Но просчитать конкретные детали невозможно.