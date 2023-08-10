Мир 10 августа 2023, 16:11 Минобороны Украины признало, что его подразделение действует на территории России ГУР Минобороны Украины косвенно подтвердило работу подразделения «Шаман» в России Министерство обороны Украины

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Батальон «Шаман», который относят к подразделениям спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России. Это подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире украинского телемарафона, сообщил ТАСС.

«То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии [боестолкновения], но и за линией <…>, это так, это не новость», — сказал Юсов.

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Так он прокомментировал публикацию британской газеты The Times о том, что солдаты батальона с 2022 года якобы занимаются диверсионными рейдами на российские инфраструктурные объекты. Издание утверждало, что теперь цель этих бойцов — ликвидация старших офицеров ВС России. Представитель украинского военного ведомства заявил, что батальон должен убить российских генералов.

Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скрибицкий сказал, что на линии боевого соприкосновения сложилась тяжелая ситуация для ВСУ. По его словам, украинской армии нужно получить еще больше оружия.