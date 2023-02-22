Мир 22 февраля 2023, 14:49 Минобороны Украины предложило обустроить зону безопасности на границе с Россией Глава ГУР Украины Буданов допустил строительство стены безопасности на границе с Россией РИА «Новости»

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Вдоль российско-украинской границы можно создать буферную демилитаризованную зону шириной до 100 километров. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes назвал это одним из способов обеспечить безопасность.

Журналист спросил его, станет ли украинская армия продвигаться дальше в случае, если вернет контроль над территориями по состоянию на 1991 год. Кирилл Буданов ответил, что задача государства — обеспечить безопасность. Сделать это можно разными способами, например, создать демилитаризованную зону.

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«Ее ширина может быть 100 километров, но и 40 километров будет более-менее нормально [для быстрого реагирования]», — предположил он.

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Решение о дальнейших действиях примет президент Украины Владимир Зеленский, а не ГУР. Задача управления, по словам Кирилла Буданова, только в том, чтобы создать эту преграду.

Ранее украинский лидер назвал отвод российских войск единственным способом завершить боевые действия. Однако политический советник Сергей Маркелов предупредил, что даже Запад понял бесперспективность его требований — при любом сценарии развития событий Крым останется частью России.