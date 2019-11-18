Минобороны Украины после передачи кораблей назвало Россию агрессором

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что никакого «акта доброй воли» в передаче Россией кораблей, арестованных в Керченском проливе, не увидел. В Facebook он в очередной раз назвал Москву агрессором и посчитал, что она просто выполнила свои обязательства перед Международный морским трибуналом.

«Возвращение катеров и буксира — это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как ничто иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», — написал Загороднюк.

Украинские специалисты намерены в ближайшее время осмотреть три возвращенных корабля ВМС и решат, как быстрее вернуть на службу.

Корабли ВМС Украины были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. На выходных Россия в качестве акта доброй воли вернула их Киеву.