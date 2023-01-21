21 января 2023, 21:25
Минобороны Украины попало под проверку из-за закупок питания для ВСУ по завышенным ценам
Минобороны Украины проверят после обвинений о воровстве на закупках питания для ВСУ
Государственная аудиторская служба Украины назначила проверку Минобороны за покупку продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам. Об этом в соцсети сообщила зампред комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.
«По закупкам у Министерства обороны Украины: такие наценки не только по питанию. <…> Коррупционные риски не могут быть оставлены без внимания», — написала она.
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При этом Бузуглая отметила, что помимо сотрудников аудиторской службы Украины в проверке задействованы и правоохранительные органы, поэтому ожидаются резонансные выводы.
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Ранее украинские СМИ опубликовали результаты журналистского расследования, в ходе которого выяснилось, что Минобороны страны закупает продукты для военнослужащих в несколько раз дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева.
В расследовании речь идет о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания воинских частей, которые расположены в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.
Еда
Минобороны РФ
Украина
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