Мир 31 марта 2023, 01:14 Минобороны Украины пообещало «оккупировать украинские земли» Минобороны Украины в ролике на английском языке пообещало «оккупировать украинские земли» Pxhere

Читать 360tv в

Минобороны Украины опубликовало рекламный ролик с западной техникой, в котором на английском языке заявило, что она поможет ВСУ оккупировать украинские земли. Позже этот ролик удалили, а вместо него появилось новое видео, отметило РИА «Новости».

Изначальный видеоролик опубликовали в Telegram-канале украинского министерства и на странице главы ведомства Алексея Резникова в Twitter.

Реклама

«Это оружие помогать нам оккупировать украинские территории», — говорилось в тексте ролика на английском языке.

Предложение гласило: «This weapon help us to occupy Ukranian territories».

Также в видео попытались поблагодарить США за поддержку, но допустили ряд ошибок в написании одного слова. В итоге в предложении оказалось несуществующее слово «unswalking».

Ролик с ошибками уже удалили и заменили новым видео, в тексте которого указано, что оружие Запада поможет освободить украинские территории. Также автор второго ролика выражает благодарность США уже за «непоколебимую» («unwavering») поддержку.

Ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж ранее предположил, что президент Украины Владимир Зеленский попробует сбежать в Израиль, чтобы избежать последствий гнева жителей собственной страны. По мнению Гейджа, Украине в конечном итоге придется сдаться, а украинский народ поймет, что с ним просто играли.