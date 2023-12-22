22 декабря 2023, 12:20
Минобороны Украины пообещало набрать нужное количество людей в ряды ВСУ
Минобороны Украины заявило, что наберет нужное число людей для пополнения ВСУ
Украина наберет необходимое количество людей для пополнения рядов ВСУ, несмотря на все сложности. Об этом изданию New Voice сообщил глава управления информации и прессы украинского Минобороны Илларион Павлюк.
«Мы все равно сможем набрать необходимое количество человек в ряды ВСУ», — сказал он.
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Павлюк подчеркнул, что страна добьется этого с помощью вербовки добровольцев и ужесточения мобилизации.
«Мы предлагаем людям добровольно присоединиться к нам, не дожидаясь повестки или мобилизации. Мы предлагаем им самим выбрать воинскую специальность. Но это не означает, что служить начнут лишь те, кто этого хочет», — добавил представитель ведомства.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Генштаб ВСУ запросил дополнительную мобилизацию 500 тысяч человек. По его словам, он обсудит данный вопрос с Минфином.
Тем временем на сайте украинского президента появилась петиция с требованием направить в зону боевых действий депутатов.
ВСУ
Украина
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