Мир 22 декабря 2023, 12:20 Минобороны Украины пообещало набрать нужное количество людей в ряды ВСУ Минобороны Украины заявило, что наберет нужное число людей для пополнения ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Украина наберет необходимое количество людей для пополнения рядов ВСУ, несмотря на все сложности. Об этом изданию New Voice сообщил глава управления информации и прессы украинского Минобороны Илларион Павлюк.

«Мы все равно сможем набрать необходимое количество человек в ряды ВСУ», — сказал он.

Реклама

Павлюк подчеркнул, что страна добьется этого с помощью вербовки добровольцев и ужесточения мобилизации.

«Мы предлагаем людям добровольно присоединиться к нам, не дожидаясь повестки или мобилизации. Мы предлагаем им самим выбрать воинскую специальность. Но это не означает, что служить начнут лишь те, кто этого хочет», — добавил представитель ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Генштаб ВСУ запросил дополнительную мобилизацию 500 тысяч человек. По его словам, он обсудит данный вопрос с Минфином.

Тем временем на сайте украинского президента появилась петиция с требованием направить в зону боевых действий депутатов.