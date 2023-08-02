Мир 02 августа 2023, 12:30 Минобороны Украины получило десятки моделей беспилотников Глава Минобороны Украины Резников: ведомство получило свыше 30 моделей БПЛА за 15 месяцев Ministry of Defense of Ukraine

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Более 30 моделей беспилотников поступило на вооружение в Минобороны Украины за 15 месяцев. Об этом сообщил глава военного ведомства Алексей Резников на своей странице в Facebook*.

«За 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение/эксплуатацию более 30 моделей БПЛА разных типов», — написал министр.

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По его словам, среди этих аппаратов есть разведывательные и ударные беспилотники, дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы. Снаряды для БПЛА официально вынесли в отельную категорию, указал Резников.

Он добавил, что пока беспилотники собирают на Украине преимущественно из зарубежных комплектующих. Страна планирует производить собственные запчасти, но «строить завод размером со стадион» пока не собирается, подытожил глава Минобороны.

Издание Asia Times отмечало, что Вооруженные силы Украины располагают американскими БПЛА, ракетами и кассетными боеприпасами и используют все это для атак на Россию. Таким образом, Пентагон нарушил обещание, согласно которому оружие НАТО не должны применять для ударов по территории РФ.

*Facebook — соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.