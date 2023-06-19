Мир 19 июня 2023, 21:53 Минобороны Украины показало видео с главкомом ВСУ Залужным Минобороны Украины опубликовало кадры с главкомом ВСУ Залужным YouTube

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Пропавший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный побывал «в горячих точках фронта». Видео с ним опубликовали в Telegram–канале Министерства обороны Украины.

«Вместе с начальником Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи», — сказано в сообщении ведомства.

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Залужный пообщался с украинскими командирами. Судя по видео, главком ВСУ был в разных штабах, где обсуждалось положение дел на фронте.

Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал возможное местонахождение главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. По его мнению, военный может находиться за пределами своей страны.

СМИ высказывали немало противоречивой информации о судьбе Залужного. В российских силовых структурах сообщили, что в начале мая он получил черепно-мозговую травму. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечал, что у главкома было серьезное ранение.