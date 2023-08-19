19 августа 2023, 20:04
Минобороны Украины подтвердило старт обучения пилотов на F-16
Министр обороны Украины Резников: началось обучение пилотов на истребителях F-16
Украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников, сообщило РИА «Новости».
Он уточнил, что инструкторы сообщат о завершении учений, когда поймут, как пилоты, инженеры и техники освоили новые навыки. При этом ясности в вопросе, когда и сколько Украина получит истребителей F-16, пока нет, добавил Резников.
Реклама
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал в Telegram-канале эмодзи с кружащим военным самолетом. Видимо, украинские власти стали использовать язык картинок, оценивая возможность поставок истребителей F-16 в страну.
По данным Reuters, Соединенные Штаты одобрили передачу Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов. Также американская сторона уже начала проработку вопроса с союзниками о том, когда и где начать программу обучения украинских летчиков управлению F-16.
Ранее Зеленский сообщил, что пилоты ВСУ начали тренировки на шведских истребителях JAS Gripen.
Владимир Зеленский
Истребители
Украина
Реклама
Реклама