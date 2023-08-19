Мир 19 августа 2023, 20:04 Минобороны Украины подтвердило старт обучения пилотов на F-16 Министр обороны Украины Резников: началось обучение пилотов на истребителях F-16 United States Air Force

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Украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников, сообщило РИА «Новости».

Он уточнил, что инструкторы сообщат о завершении учений, когда поймут, как пилоты, инженеры и техники освоили новые навыки. При этом ясности в вопросе, когда и сколько Украина получит истребителей F-16, пока нет, добавил Резников.

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал в Telegram-канале эмодзи с кружащим военным самолетом. Видимо, украинские власти стали использовать язык картинок, оценивая возможность поставок истребителей F-16 в страну.

По данным Reuters, Соединенные Штаты одобрили передачу Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов. Также американская сторона уже начала проработку вопроса с союзниками о том, когда и где начать программу обучения украинских летчиков управлению F-16.

Ранее Зеленский сообщил, что пилоты ВСУ начали тренировки на шведских истребителях JAS Gripen.