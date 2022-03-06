Минобороны Украины подтвердило гибель участника делегации страны на переговорах с Россией

Член украинской делегации на переговорах с Россией Денис Киреев погиб при выполнении спецзадания. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Во время выполнения специальных задач погибли три разведчика — сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович», — написало ГУР в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что все трое погибли, защищая Украину. Других подробностей смерти сотрудников разведки в сообщении не привели.

Киреев входил в украинскую делегацию во время переговоров с Россией. Первая встреча сторон состоялась 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Тогда представители двух стран наметили пункты, по которым возможно было добиться прогресса. Второй раунд переговоров прошел 3 марта. По итогам обсуждения Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей.

Следующие переговоры могут пройти 7 марта. Об этом сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.