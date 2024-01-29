Мир 29 января 2024, 21:03 Минобороны Украины отреагировало на новости об отставке Залужного Минобороны Украины ответило на новости об отставке Залужного словом «неправда» Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Министерство обороны Украины не подтвердило сообщения об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и замену его на руководителя ГУР Кирилла Буданова. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — подчеркнули в ведомстве.

Реклама

В Минобороны не уточнили, что именно опровергают: информацию об отставке Залужного или сообщения о назначении на его должность руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Залужному объявили об отставке и предложили должность посла в одной из европейских стран, но он отказался. А украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что на должность главкома ВСУ вместо Залужного назначили руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Первым об отставке Залужного сообщил экс-нардеп Борислав Береза.