25 декабря 2023, 07:26
Минобороны Украины обвинили в несостоянии обеспечить ВСУ
Дарья Каленюк: Минобороны Украины не в состоянии оснастить ВСУ всем необходимым
Власти Украины и Минобороны не могут обеспечить национальную армию всем необходимым. Об этом сообщила исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк в интервью с журналистом Atlantic Дэниелом Блоком.
«Армия не оснащена должным образом. Вызов перед страной стоит огромный, и наше государство, особенно Министерство обороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым», — сказала она.
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По мнению обозревателя Atlantic, у Вооруженных сил Украины есть единственная возможность сохранить поддержку со стороны западных союзников — избавиться от коррупции. Однако властям страны далеко до достижения этой цели, резюмировал журналист.
Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил лидеров ЕС в конфликте на Украине. По его словам, именно они несут ответственность за кризис. При этом европейские лидеры, как уточнил он, хотят вернуть сбежавших от мобилизации украинцев обратно.
Коррупция
ВСУ
Украина
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