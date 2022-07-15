Минобороны Украины обязалось не применять HIMARS для ударов по России

Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Украина получила от США, не будут использовать для ударов по российской территории. Данное украинской стороной обязательство стало условием для поставок высокоточного оружия.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об этом в интервью украинской службе Би-би-си.

«Это правда, я этого не скрываю. Мы обязались не использовать высокоточное оружие [для ударов] по российским объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнул он.

Киев, по словам Резникова, засвидетельствовал свои намерения в том числе в письме на имя главы Пентагона Ллойда Остина. Глава украинского Минобороны лично заверил американского коллегу.

РСЗО HIMARS Украина собирается применять «для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины».

Стрельбу из HIMARS, рассказал украинским СМИ капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян, ведут военные НАТО — американцы и британцы. По его словам, ВСУ только охраняют сами РСЗО и обслуживающих расчеты иностранцев.