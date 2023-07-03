Мир 03 июля 2023, 15:31 Минобороны Украины объяснило, почему не покупает китайские дроны Замглавы Минобороны Дейнега: Украина не покупает китайские дроны Mavic из-за боязни США Unsplash

Читать 360tv в

Украина не закупает у Китая дроны Mavic, чтобы не испортить свои отношения с Соединенными Штатами. Об этом заявил заместитель главы украинского Минобороны Виталий Дейнега в интервью изданию «Левый берег».

«Я видел, как он (министр обороны Алексей Резников — прим. ред.) сам подписывал от себя Mavic для ребят. Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами», — объяснил он.

Реклама

Дейнега выразил уверенность, что дроны в следующем году сыграют решающую роль. Они окажутся не менее важны, чем самолеты. Поэтому необходимо иметь и новые наработки. Замминистра отметил, что у российской армии сейчас есть преимущество в разных изобретениях. Это плохо для Украины, резюмировал он.

Минобороны России объявило, что в ходе СВО военные уничтожили склады трех бригад ВСУ, там находилось оружие, в Запорожской области.