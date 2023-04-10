Мир 10 апреля 2023, 22:23 Минобороны Украины назвало трех человек, чьим словам о контрнаступлении стоит доверять Замглавы Минобороны Украины: только 3 человека вправе говорить о контрнаступлении ВСУ РИА «Новости»

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На Украине официальные заявления о планах армии по контрнаступлению могут делать только три человека. Замминистра обороны страны Анна Маляр в эфире очередного телемарафона заявила, что имеет в виду украинского президента Владимира Зеленского, главу Минобороны Алексея Резникова и командующего ВСУ Валерия Залужного.

«Официально говорить о ходе боевых действий и планах Вооруженных сил Украины могут только три человека», — привело позицию Маляр местное издание «Страна».

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Замминистра подчеркнула, что в современных реалиях конфликт в первую очередь идет на информационном поле. Его стороны должны быть готовы как к различным вборсам, так и операциям информационно-психологического плана.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что украинцам не стоит ждать «волшебных» дат контрнаступления ВСУ, поскольку оно идет ежедневно.