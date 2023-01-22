22 января 2023, 16:25
Минобороны Украины назвало манипуляциями данные о закупках продуктов для ВСУ
Минобороны Украины опровергло данные о закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам
Министерство обороны Украины опровергло сведения местных СМИ о закупах продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам. Внутреннюю проверку ведомство все же проведет. Данные появились в официальном Telegram-канале министерства.
«Сведения о содержании закупок услуг питания, [появившиеся] в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение», — заявили в украинском Минобороны.
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Ведомство обратило внимание, что подготовит материалы для Службы безопасности Украины для проведения расследования из-за этих публикаций. В пресс-службе их назвали заведомо ложными.
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Если же при внутренней проверке процесса закупок вскроются нарушения, то виновных в этом привлекут к ответственности.
Ранее ряд местных СМИ опубликовали итоги журналистского расследования, в ходе которого стало известно, что Минобороны закупает продукты для военных по ценам в два, а то и в три раза выше, чем можно купить в магазинах Киева.
Публикации о закупках по завышенным ценам также прокомментировала зампред комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Комитет собирается выяснить позицию руководства Минобороны в контексте этих сообщений, уточнил ТАСС.
ВСУ
Украина
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