Мир 15 декабря 2022, 17:08 Минобороны Украины исключило остановку войск зимой Глава украинского Минобороны Резников рассказал о готовящемся зимнем наступлении ВСУ РИА «Новости»

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Глава украинского Минобороны Алексей Резников рассказал о грядущем наступлении бойцов ВСУ зимой. Об этом он заявил в интервью с Newsweek.

«Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться», — сказал он.

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У киевского режима есть запасы зимнего обмундирования, в три раза превышающие критический уровень. Резников пояснил, что Вооруженным силам Украины нужно подождать, «пока земля станет менее сырой».

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В издании отметили, что скорость контрнаступления войск ВСУ будет зависеть от поставок оружия Западом.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что из-за поставок и разведывательных действий Соединенные Штаты стали стороной украинского конфликта. У них не получится уйти от ответственности за террор, отметила она.

По данным RT, Захарова заявила, в случае поставок США киевскому режиму системы противоракетной обороны Patriot сразу станут законной целью российской армии. Москва уже предупредила об этом Вашингтон, пояснила дипломат.