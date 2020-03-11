Минобороны Украины: армия не готова в короткие сроки внедрить стандарты НАТО
Украинский министр обороны Андрей Таран подчеркнул, что государственная армия не может быстро перейти на стандарты военно-политического блока НАТО. Об этом сообщило РИА ФАН.
Таран уточнил, что вооруженные силы Украины должны стремиться к сотрудничеству с Североатлантическим Альянсом.
«Главным заданием министерства обороны вместо амбициозной, но недосягаемой в ближайшее время цели — целостной адаптации вооруженных сил Украины по стандартам НАТО — у нас должна быть полностью реальная цель — максимальное обеспечение способности вооруженных сил взаимодействовать с силами альянса», — пояснил министр.
Ранее Украина запланировала достичь стандартов НАТО и Евросоюза до 2025 года.