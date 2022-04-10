Минобороны: Украина готовит постановочные съемки с «массовыми жертвами» от рук ВС РФ
Провокации со вскрытием мест массового захоронения и убийств мирных жителей ЛНР готовят украинские службы при поддержке Запада. Их цель — дискредитировать российские Вооруженные силы, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Украина готовится провести в населенном пункте Раговка Киевской области постановочные съемки поиска и вскрытия мест массового захоронения мирных жителей, якобы убитых солдатами ВС РФ. К съемкам планируют привлечь судебно-медицинских экспертов и сотрудников украинской полиции.
В городе Кремянная Северодонецкого района ВСУ готовит провокацию с обстрелом машин скорой помощи якобы со стороны российских военных. Предварительно Украина позаботилась о присутствии средств массовой информации — журналистов заранее привезли и разместили в здании районной больницы.
«Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — говорится в сообщении Минобороны России.
В Сети появилось видео, как украинские националисты минируют дворы домов в частном секторе. На возмущение местных жителей солдаты не обращали внимания.