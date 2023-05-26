26 мая 2023, 10:57
Минобороны указало на признаки подготовки развертывания контингента НАТО на Украине
Минобороны заявило о признаках подготовки плацдарма для развертывания НАТО на Украине
Научно-исследовательский институт Сухопутных войск США имени Уолтера Рида исследовал устойчивость крови украинских военных к антибиотикам, что свидетельствует о подготовке НАТО плацдарма для развертывания контингента на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов, его слова привел ТАСС.
По его словам, институт в рамках проекта проверил 813 микроорганизмов от 162 пациентов, а также проводил секвенирование 52 изолятов в украинских медучреждениях в разных частях страны.
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«Для чего американскому военному институту проверять лекарственную устойчивость микроорганизмов из Донбасса? Очевидно, это еще одно свидетельство того, что Штаты рассматривали Украину в роли плацдарма для развертывания натовского контингента», — сказал Кириллов.
Представитель Минобороны отметил, что институт также готовил персонал с Украины в рамках проекта сокращения биологических угроз.
Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев предупредил, что США готовят против России биологическую войну.
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