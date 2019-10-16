Минобороны Турции заявило об уничтожении 637 «террористов» в Сирии

«В общей сложности 637 террористов из Рабочей партии Курдистана и „Сил народной самообороны“ были нейтрализованы в ходе операции „Источник мира“ к востоку от Евфрата», — говорится в сообщении военного ведомства.

Российская военная полиция впервые вышла на патруль в Манбидже Подробнее

Днем ранее Минобороны Турции сообщило, что нейтрализованы 595 «террористов».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Согласно заявлению Анкары, основная цель этого военного мероприятия — борьба против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»*.

Армия Сирии перебросила в регион войска, чтобы помочь живущим там курдам.

15 октября военные вошли в Манбидж (провинция Алеппо) и заняли позиции, чтобы не допустить повторных атак со стороны Турции. После того, как из города ушли американцы, к обеспечению безопасности присоединились военные полицейские из России.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.