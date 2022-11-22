Мир 22 ноября 2022, 23:25 Минобороны Турции заявило о готовности использовать российские ЗРК в случае угрозы Глава Минобороны Турции Акар: С-400 готовы будут установлены в случае угрозы Pxhere

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В Турции готовы применить российские зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом заявил глава МИД республики Хулуси Акар, сообщил телеканал NTV.

«С-400 готов к использованию на месте. Когда появится какая-либо угроза, мы решим, где ее установить, пойдем и установим ее», — сказал он.

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По словам министра иностранных дел, Турция собирается приобрести американские истребители F-16. Однако в случае провала сделки, отметил Акар, республика имеет альтернативы.

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Россия заключила с турецкой стороной контракт на полковой комплект С-400 на 2,5 миллиарда долларов в 2017 году. Первые поставки в республику были проведены в 2019 году. В августе страны подписали новый контракт по второму полку ЗРК С-400.

Председатель комитета по международным делам сената американского конгресса Роберт Менендес заявлял, что планы Турции продолжить покупку российских С-400 — нарушение режима санкций США, напомнило RT. По его мнению, отказ от военной техники из России может доказать приверженность республики своим «обязательствам в рамках НАТО».