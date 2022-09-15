Минобороны Турции сообщило о вывозе 3,25 миллиона тонн продовольствия с Украины за 46 дней | 360°

Мир 15 сентября 2022, 15:11 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны Турции сообщило о вывозе 3,25 миллиона тонн продовольствия с Украины за 46 дней Минобороны Турции: 3,25 миллиона тонн продовольствия вывезли с Украины за 46 дней РИА «Новости»

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Более трех миллионов тонн продовольствия вывезли с Украины за последние 46 дней. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

«За 46 дней работы Совместного координационного центра в Стамбуле вывезено 3,25 миллиона тонн продовольствия с Украины», — сказано в сообщении.

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В военном ведомстве уточнили, что поставки зерна, кукурузы, растительного масла и другой сельскохозяйственной продукции продолжаются в соответствии с запланированным графиком.

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Ранее власти Турции раскрыли объем вывезенного с Украины зерна. Из портов страны его вывезли больше 656,3 тысячи тонн в рамках продуктовой сделки с 1 по 20 августа. Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар выразил надежду, что зерновая сделка между ООН, Россией, Украиной и Турцией положит основу для урегулирования украинского конфликта.

В конце июля Россия, Турция, Украина и ООН по итогам переговоров в Стамбуле подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также о содействии вывозу зерна с Украины. Первый сухогруз с кукурузой вышел из порта Одессы 1 августа и поплыл в Ливан.

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