Минобороны Турции озвучит свою позицию по зерновой сделке в ближайшее время | 360°

29 октября 2022, 19:36
Минобороны Турции озвучит свою позицию по зерновой сделке в ближайшее время
ТАСС: в Турции в ближайшее время озвучат свою позицию по выходу России из зерновой сделки
Минобороны Турции в ближайшее время собирается выступить с заявлением относительно приостановки российского участия в зерновой сделке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник в Анкаре.
По словам собеседника агентства, в заявлении турецкое ведомство намерено изложить позицию республики в связи с решением России.
Реклама
Ранее в Минобороны РФ сообщили о приостановке соглашения по вывозу зерна из украинских портов. В министерстве пояснили, что такой шаг последовал после попытки террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые задействовали для обеспечения безопасности зернового коридора.
Реклама
Преступление организовали власти Украины при участии специалистов Великобритании, подчеркнули в Минобороны.
Для атаки на Севастополь 29 октября ВСУ использовали семь подводных беспилотников и девять летающих БПЛА.
Турция
ВСУ
Россия
Реклама
Реклама