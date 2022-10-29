Минобороны Турции озвучит свою позицию по зерновой сделке в ближайшее время | 360°

Мир 29 октября 2022, 19:36 Минобороны Турции озвучит свою позицию по зерновой сделке в ближайшее время ТАСС: в Турции в ближайшее время озвучат свою позицию по выходу России из зерновой сделки РИА "Новости"

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Минобороны Турции в ближайшее время собирается выступить с заявлением относительно приостановки российского участия в зерновой сделке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник в Анкаре.

По словам собеседника агентства, в заявлении турецкое ведомство намерено изложить позицию республики в связи с решением России.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили о приостановке соглашения по вывозу зерна из украинских портов. В министерстве пояснили, что такой шаг последовал после попытки террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые задействовали для обеспечения безопасности зернового коридора.

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Преступление организовали власти Украины при участии специалистов Великобритании, подчеркнули в Минобороны.

Для атаки на Севастополь 29 октября ВСУ использовали семь подводных беспилотников и девять летающих БПЛА.