Минобороны Турции обозначило сроки введения в эксплуатацию российских ЗРК С-400

«Процесс обучения [эксплуатации] и введения в строй С-400 продолжается. Это действительно принципиальный вопрос. Как пояснил президент [Турции Реджеп Тайип Эрдоган], процесс идет планомерно. В мае или в апреле они будут полностью в введены в строй», — рассказал Аккар.

Ранее замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд признала, что давление Соединенных Штатов не заставило Турцию отказаться от С-400.

Напомним, контракт о поставках российских ЗРК Турции заключили еще в 2017 году. На фоне поставок вооружения из РФ Вашингтон отказал Анкаре в поставках новейших истребителей F-35. В августе прошлого года газета Yeni afak писала, что турецкая сторона заинтересована в закупках российских истребителей Су-35.