Минобороны Турции объяснило, почему не подпускает НАТО к Черному морю

Выход кораблей НАТО в Черное море может пошатнуть стабильность в регионе. В связи с этим Турция пытается удержать союзников по альянсу от этого шага, заявил журналистам министр национальной обороны страны Хулуси Акар. Его слова привело РИА «Новости».

«Вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность. У нас есть предложения по поддержанию стабильности», — сказал турецкий чиновник.

Хулуси Акар заметил, что какими бы ни были намерения стран, любое их действие может быть расценено как провокация. По этой причине сейчас в Черном море нет кораблей государств, не являющихся прибрежными.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил западных журналистов, что среди стран НАТО есть заинтересованные в том, чтобы конфликт на Украине продолжался. Он пришел к такому выводу после участия во встрече глав МИД НАТО. Министр также исключил присоединение Турции к антироссийским санкциям.