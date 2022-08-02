Минобороны Тайваня сообщило о подлете к острову китайских ВВС

В опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня вошел 21 самолет Военно-воздушных сил Китая. Об этом говорится в сообщении военного ведомства острова.

В представленных данных говорится о том, что среди военных самолетов присутствует борт дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, борт радиоэлектронной борьбы Y-9, десять ударных истребителей J-16 Shenyang, восемь бомбардировщики J-11 и транспортный самолет.

Ведомство приказало усилить силы воздушного патрулирования и реагирования. Все силы ПВО привели в боевую готовность.

После прилета на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси официальный представитель Минобороны Китая У Цянь объявил о переходе армии в состоянии повышенной боевой готовности.

Он подчеркнул, что военные приступят к выполнении точечных атак, чтобы пресечь внешнее вмешательство во внутренние дела страны, а также все попытки сепаратистов отторгнуть остров из состава Китая.