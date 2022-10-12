Минобороны Тайваня откажется от продукции Tesla после слов Илона Маска о статусе осторова | 360°

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Минобороны Тайваня откажется от продукции Tesla после слов Илона Маска о статусе осторова

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Минобороны Тайваня заявило, что не будет использовать продукцию Tesla. Причиной стало то, что Илон Маск предложил острову стать особой административной зоной Китая, сообщила газета «Известия».

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Заявление об отказе от продукции Tesla сделал министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн. Сейчас у ведомства есть семь электромобилей Tesla Model 3. Глава Минобороны уточнил, что слова Маска заставили его разочароваться в деятельности компании.

Илон Маск

Тайвань

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