Минобороны Тайваня откажется от продукции Tesla после слов Илона Маска о статусе осторова | 360°

Мир 12 октября 2022, 18:44 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны Тайваня откажется от продукции Tesla после слов Илона Маска о статусе осторова

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Минобороны Тайваня заявило, что не будет использовать продукцию Tesla. Причиной стало то, что Илон Маск предложил острову стать особой административной зоной Китая, сообщила газета «Известия».

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Заявление об отказе от продукции Tesla сделал министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн. Сейчас у ведомства есть семь электромобилей Tesla Model 3. Глава Минобороны уточнил, что слова Маска заставили его разочароваться в деятельности компании.

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