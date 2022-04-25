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    25 апреля 2022, 09:54

    Минобороны США сообщило о невозможности отследить судьбу переданного Украине оружия

    Глава Минобороны США признал невозможность отследить судьбу переданного Украине оружия

    Максим Зинкин

    США не могут отследить, что происходит с оружием, отправленным украинским войскам. Об этом заявил глава американского Министерства обороны Ллойд Остин, написал ТАСС.

    «Могу подтвердить, что затруднительно отследить, куда именно идут наши поставки вооружений для украинской армии», — заявил он.

    Администрация президента Джо Байдена 21 апреля сообщала об отправке очередной партии вооружения на Украину на сумму 800 миллионов долларов. В нее вошли беспилотники Phoenix Ghost, а также гаубицы с тягачами и 144 тысячи снарядов к ним.

    В воскресенье Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили Украину. Они пообещали оказать финансовую помощь на 713 миллионов долларов.

    Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал американцев прекратить поставки вооружений украинской армии. По его мнению, эти шаги не способствуют дипломатическому урегулированию ситуации.