Минобороны США решило закупить автоматы АК-74 | 360°

Мир 29 октября 2022, 20:21 Минобороны США решило закупить автоматы АК-74 Минобороны США разместило заказ на автоматы АК-74 РИА "Новости"

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Министерство обороны США разместило заказ на закупку автоматов АК-74 с патронами калибра 5,45 миллиметра. Об этом сообщили на сайте американского правительства.

Поставщиков автоматов Калашникова типа АК-74 ищет командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси. Закупить хотят не только само оружие, но и комплектующие к нему, включая оружейные стропы, масло, магазины, комплекты для чистки и инструкции. Для каких целей необходимы автоматы, не уточняется.

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Допускается закупка не оригинального АК-74, а его румынской копии PA md.86 или MPi AK-74N из Германии. Оружие должно отвечать всем характеристикам, перечисленным в заказе.

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«Болгарские винтовки AR-SF и польские винтовки образца Tantal не считаются оружием образца АК-74», — уточнили в Минобороны США.

Автомат АК-74 в 1970 году создал советский конструктор Михаил Калашников. Через четыре года после разработки оружие поступило на вооружение в Советскую армию. Его впервые использовали на поле боя во время Афганской войны.