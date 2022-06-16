Минобороны США поддержало продолжение процедуры вступления Швеции и Финляндии в НАТО

США рассчитывают на продвижение вопроса вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщил ТАСС.

«Соединенные штаты надеются, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет продвигаться», — заявил министр обороны США.

В Брюсселе второй день проходит встреча министров обороны НАТО. Накануне состоялось заседание контактной группы по военной поддержке Украины, сообщил RT.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что не может назвать точных сроков вступления Швеции и Финляндии в альянс.