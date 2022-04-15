Минобороны сообщило об уничтожении вертолета, обстрелявшего село в Брянской области

Российские вооруженные силы сбили вертолет украинских военных Ми-8, обстрелявший накануне село Климово в Брянской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Воздушную технику ВСУ сбили в Черниговской области Украины. Удар нанесли из ракетного комплекса С-400.

Днем 14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле Климово украинской армией с вертолета. В ходе ЧП пострадали восемь человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Также российские военные в Харьковской области уничтожили отряд наемников. Согласно информации, они были из польской частной военной компании.

Кроме того, сегодня стало известно, что ВС РФ взяли по контроль комбинат имени Ильича в Мариуполе, полностью освободив его от националистов.