Минобороны сообщило об уничтожении украинского истребителя под Малиновкой

Силы ПВО Вооруженных сил РФ сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29. Такую информацию предоставил официальный представитель оборонного ведомства страны Игорь Конашенков.

Он отметил, что самолет был сбит в районе населенного пункта Малиновка. Он находится в Донецкой области.

Кроме того, как отметил Конашенков, силам ВС РФ удалось ликвидировать четыре украинских беспилотника.

«️Четыре украинских БПЛА были уничтожены в районах населенных пунктов Марьинка, Каменка, Семеновка и Синичино», — заявил он.

Ранее стало известно, что авиация ВКС РФ ликвидировала два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У» в районах населенных пунктов Балаклея и Червоная Поляна.