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    19 апреля 2022, 10:30

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского истребителя под Малиновкой

    Анастасия Ектова

    Силы ПВО Вооруженных сил РФ сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29. Такую информацию предоставил официальный представитель оборонного ведомства страны Игорь Конашенков.

    Он отметил, что самолет был сбит в районе населенного пункта Малиновка. Он находится в Донецкой области.

    Кроме того, как отметил Конашенков, силам ВС РФ удалось ликвидировать четыре украинских беспилотника.

    «️Четыре украинских БПЛА были уничтожены в районах населенных пунктов Марьинка, Каменка, Семеновка и Синичино», — заявил он.

    Ранее стало известно, что авиация ВКС РФ ликвидировала два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У» в районах населенных пунктов Балаклея и Червоная Поляна.