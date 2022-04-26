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    26 апреля 2022, 11:27

    Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских ЗРК С-300

    Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК С-300 на Украине

    Максим Зинкин

    Российские военные высокоточными ударами уничтожили два зенитно-ракетных комплекса С-300. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Уничтожены два украинских ЗРК С-300, станция радиоэлектронной борьбы и пусковая установка тактических ракет „Точка-У“ в районе села Барвенково», — заявил Конашенков.

    По словам представителя Минобороны, всего с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 287 установок реактивных систем залпового огня, 269 зенитно-ракетных комплексов и 1111 орудий полевой артиллерии.

    За последние сутки российские вооруженные силы сбили две ракеты из комплекса «Точка-У» запущенные украинскими националистами в небе над Запорожской и Харьковской областями.

    Также за минувшие сутки ВС РФ ликвидировали 500 человек живой силы украинской армии.