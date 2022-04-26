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    26 апреля 2022, 10:40

    Минобороны сообщило об уничтожении 500 националистов за прошлые сутки

    Максим Зинкин

    Российские вооруженные силы в ходе спецоперации продолжают уничтожать военные объекты Украины. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Минобороны сообщило об уничтожении 500 националистов за прошлые сутки

    За прошлые сутки, как отметил Конашенков, силы ВС РФ уничтожили около 500 человек из личного состава противника, 59 единиц артиллерийских орудий, бронетехники и военных автомобилей.

    «В районе населенного пункта Рубцы Донецкой Народной Республики ликвидированы 60 боевиков националистического формирования „Донбасс“*», — заявил он.

    Накануне Министерство обороны сообщило о прекращении любых боевых действий около заблокированного металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе для вывода гражданского населения.

    * Батальон «Донбасс» — экстремистская организация, запрещенная в России.