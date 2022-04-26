Минобороны сообщило об уничтожении 500 националистов за прошлые сутки

Российские вооруженные силы в ходе спецоперации продолжают уничтожать военные объекты Украины. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

За прошлые сутки, как отметил Конашенков, силы ВС РФ уничтожили около 500 человек из личного состава противника, 59 единиц артиллерийских орудий, бронетехники и военных автомобилей.

«В районе населенного пункта Рубцы Донецкой Народной Республики ликвидированы 60 боевиков националистического формирования „Донбасс“*», — заявил он.

Накануне Министерство обороны сообщило о прекращении любых боевых действий около заблокированного металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе для вывода гражданского населения.

* Батальон «Донбасс» — экстремистская организация, запрещенная в России.