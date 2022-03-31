Минобороны сообщило об уничтожении 18 украинских беспилотников

Российские вооруженные силы за прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом на брифинге сообщило Министерство обороны РФ.

Беспилотники сбили в районе населенных пунктов Чернобыль, Балаклея, Щорс, Вербовое, Чернигов, Верхнеторецкое, Репки, Верхнеторецкое, Павловка, Докучаевск, Комарин, Королевка, и Опытное.

Среди уничтоженных летательных средств оказался один турецкий аппарат «Байрактар-ТБ2», его сбили возле населенного пункта Безыменное.

Также российские военные уничтожили базы горючего в четырех украинских городах и взяли под свой контроль поселок Золотая Нива в Одесской области.